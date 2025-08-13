Confcommercio Savona, uffici aperti anche per Ferragosto: servizio per le assunzioni last minute

Savona. Uffici aperti anche per Ferragosto per tendere la mano agli operatori del mondo del turismo, che anche in questi giorni potrebbero aver bisogno di formalizzare nuovi contratti o preparare documenti urgenti per migliorare offerta e assistenza.

Confcommercio Savona, tramite Ascom Servizi, già da giugno ha attivato un servizio di reperibilità e sarà sempre attivo, anche nel fine settimana di Ferragosto, per svolgere le pratiche relative a nuove assunzioni.

“Con questa misura vogliamo supportare il modo del turismo e i nostri associati – interviene Giuseppe Molinari, vicepresidente di Confcommercio Savona e referente di Ascom Servizi Savona –, che, con il loro lavoro sono pronti ad accogliere visitatori che scelgono la nostra terra come meta per le vacanze. Riteniamo quanto mai importante la tempestività nel dare risposte e, soprattutto in estate, può capitare di dover sostituire una persona o rinforzare il personale. La burocrazia non deve essere un ostacolo e per questo già da giugno abbiamo attivato un nuovo servizio che proseguirà per tutta la stagione”.