Concerto di Cristina D’Avena con i Gem Boy a Vado Ligure: serata straordinaria dedicata a Pippo Baudo

Vado Ligure. Un mare di persone ha gremito ieri sera i Giardini a Mare di Vado Ligure per il concerto-evento di Cristina D’Avena accompagnata dai Gem Boy, trasformando la serata in una vera festa della musica e della memoria. Famiglie, giovani e appassionati hanno affollato la piazza, animando l’atmosfera con applausi, canti e un affetto tangibile nei confronti dell’artista.

La performance di Cristina D’Avena è stata entusiasmante, un perfetto equilibrio tra nostalgia e energia, che ha coinvolto il pubblico sin dalle prime note. I Gem Boy, con la loro ironia e vivacità, hanno saputo esaltare ogni brano, creando un sodalizio artistico spontaneo e appassionato.

La serata ha assunto un valore ancora più profondo grazie a un toccante omaggio: pochi minuti prima dell’inizio del concerto, è giunta la notizia della scomparsa di Pippo Baudo, lo storico volto della televisione italiana. Cristina D’Avena ha voluto dedicare l’esibizione al celebre conduttore, rendendo emotivamente indimenticabile il momento. L’omaggio ha acceso la commozione nel pubblico, che ha apprezzato il gesto con un lungo e sentito applauso.

Un successo straordinario, confermato non solo dalla folla, ma anche dall’emozione condivisa nel cantare le più famose sigle dei cartoni animati dell’infanzia, trasformando la serata in un’occasione di unione e celebrazione collettiva.

“Manifestazioni come questa – commentano il sindaco Fabio Gilardi, il vicesindaco Mirella Oliveri e l’assessore al commercio Angelo Lestinge – non sono soltanto occasioni di svago e divertimento, ma rappresentano per la nostra comunità momenti preziosi: ci permettono di far conoscere e valorizzare Vado, di mostrarne il volto accogliente e dinamico, e al tempo stesso offrono un sostegno concreto ai nostri commercianti e alle attività locali, che sono parte viva della città”.

“Ringraziamo i partecipanti che hanno reso possibile questa magica serata – aggiungono – e rinnoviamo i nostri complimenti a Cristina D’Avena e ai Gem Boy per aver saputo trasformare un momento di dolore in un’atmosfera di festa e rispetto”.