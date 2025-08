“Con un gelato regali un sorriso”: l’iniziativa di Ant che coinvolge i gelatieri di Albenga

Albenga. “Con un gelato regali un sorriso” è la manifestazione organizzata dalla Fondazione ANT Franco Pannuti ETS che anche quest’anno coinvolgerà i gelatieri di Albenga.

A partire da lunedì 4 Agosto e per tutto il mese, si terrà infatti una vera e propria maratona del gelato, durante la quale tre gelaterie devolveranno una percentuale dell’incasso a favore dei progetti oncologici gratuiti della Delegazione di Albenga.

L’iniziativa, giunta alla sua decima edizione, è resa possibile grazie alla preziosa collaborazione di: Crema Gelateria Artigianale, via Dalmazia, 55 Albenga, dal 4 al 10 agosto; Cioccogelato, piazza IV Novembre, 6 Albenga, dall’11 al 17 agosto; Festival des Glaces, viale Italia, 47 Albenga, dal 18 al 24 agosto.

“Per festeggiare la decima edizione abbiamo pensato di premiare le Gelaterie storiche che dalla prima edizione hanno scelto di sostenerci, – ha dichiarato la presidente della Delegazione ingauna Cristina Pavanelli. – Ci spiace che altre gelaterie locali quest’anno non abbiano proseguito, ma siamo speranzosi che per il futuro altre Gelaterie artigianali si aggiungano numerose. Inoltre, a chi si presenterà presso il nostro Charity Da Cuore a cuore in Via Roma 46 ad Albenga – con lo scontrino delle Gelaterie che sostengono il progetto le Volontarie – verrà donato un simpatico gadget”.

Per conoscere tutti i numerosi progetti promossi dalla Fondazione ANT in Liguria è possibile recarsi al Charity Point ANT in Via Roma 46 ad Albenga, seguire la pagina FB ANT in Liguria o la pagina IG merc_ant_ino.albenga.