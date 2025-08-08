Comunità Energetica Rinnovabile (CER) “Val Maremola”: pronti 95 kWp di nuova potenza fotovoltaica

La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) “Val Maremola” si dota di 95 kWp di nuova potenza fotovoltaica. I nuovi impianti vedono come partners, oltre a soggetti privati, anche la Croce Bianca di Borgio Verezzi. In un capannone la realizzazione degli impianti per ottimizzare i costi e massimizzare i benefici della produzione e condivisione energetica.

I tre impianti, attualmente in fase di completamento, sono situati in Via Valle a Borgio Verezzi.

L’iter procedurale è iniziato alla fine del 2024, con la richiesta dei contributi a fondo perduto PNNR del 40%.

Un impianto è stato installato dalla Croce Bianca di Borgio Verezzi – dice Matteo Guarini presidente della pubblica assistenza -: siamo orgogliosi di questo impianto che ci permette una migliore efficienza energetica e una importante riduzione dei consumi del nostro nuovo polo in Via Valle”.

Stando alle stime progettuali, la nuova impiantistica prevede una produzione aggiuntiva stimata di 133.000 kwh ogni anno, di cui almeno 90.000 KW condivisa e una riduzione di 30.000 kg di Co2.

Altro dato: oltre 2.000 euro di risorse da destinare a progetti di impatto sociale sul territorio della Val Maremola.