Auguri!

Compie 100 anni Leda Masio, storica postina di Vado Ligure: anche sindaco e vice la festeggiano

Gli auguri dei nipoti: "Sempre andata avanti come un leone, sarai sempre la nostra Higlander"

Generico agosto 2025

Vado Ligure. Martedì scorso (5 agosto) il sindaco di Vado Ligure, Fabio Gilardi, ed il vicesindaco Mirella Oliveri hanno partecipato con grande gioia ai festeggiamenti per i 100 anni della concittadina Leda Masio, una vera e propria istituzione per il paese essendo stata per tanti anni la postina di Vado.

Leda ha giocato a bocce a livello agonistico fino a una decina di anni fa, facendo parte della bocciofila di Vado di via Sabazia: ha vinto diversi titoli, fino ai campionati italiani già in età anziana.

Socia della Società della Valle di Vado, è inoltre militante storica anche della Cgil, per la quale fino a 15 anni fa era attiva come volontaria per le pratiche dei pensionati.

“Un compleanno speciale per la nostra comunità” commentano gli amministratori, che si uniscono al messaggio di auguri della famiglia: “Nonna bis Leda, ne hai passate tante nella tua vita – scrivono i nipoti – ma con il tuo carattere da vero leone sei sempre andata avanti! Per noi sei sempre stata e sempre sarai la nostra Highlander”.

“Ora, come hai sempre desiderato, ti auguriamo di arrivare a 103” concludono i nipoti Monica e Massimiliano e i bisnipoti Beatrice e Leonardo.

