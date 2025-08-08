Compie 100 anni Leda Masio, storica postina di Vado Ligure: anche sindaco e vice la festeggiano

Vado Ligure. Martedì scorso (5 agosto) il sindaco di Vado Ligure, Fabio Gilardi, ed il vicesindaco Mirella Oliveri hanno partecipato con grande gioia ai festeggiamenti per i 100 anni della concittadina Leda Masio, una vera e propria istituzione per il paese essendo stata per tanti anni la postina di Vado.

Leda ha giocato a bocce a livello agonistico fino a una decina di anni fa, facendo parte della bocciofila di Vado di via Sabazia: ha vinto diversi titoli, fino ai campionati italiani già in età anziana.

Socia della Società della Valle di Vado, è inoltre militante storica anche della Cgil, per la quale fino a 15 anni fa era attiva come volontaria per le pratiche dei pensionati.

“Un compleanno speciale per la nostra comunità” commentano gli amministratori, che si uniscono al messaggio di auguri della famiglia: “Nonna bis Leda, ne hai passate tante nella tua vita – scrivono i nipoti – ma con il tuo carattere da vero leone sei sempre andata avanti! Per noi sei sempre stata e sempre sarai la nostra Highlander”.

“Ora, come hai sempre desiderato, ti auguriamo di arrivare a 103” concludono i nipoti Monica e Massimiliano e i bisnipoti Beatrice e Leonardo.