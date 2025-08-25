Colpo Under per il Vado: ufficiale l’arrivo di Leroy Cecchinato

Vado. Adesso è ufficiale: Leroy Cecchinato è un nuovo giocatore del Vado. Ad annunciarlo proprio il club rossoblù sulle sue pagine social, a confermare il colpo dopo i vari rumors dei giorni scorsi. Esterno classe 2007, con il suo arrivo il Vado sta dimostrando ancora una volta di essere il re del mercato di Serie D.

Il giovane talento arriva dalla SPAL e sarà una buona scelta under per la squadra di Roselli. La presidenza targata Tarabotto, colpo su colpo, ha sopperito alle partenze delle ultime settimane, dimostrando di voler puntare anche quest’anno alla categoria superiore. Tornando al giocatore, Cecchinato ha già debuttato in Serie C. Nella scorsa stagione ha disputato la Viareggio Cup con la selezione del Torino.