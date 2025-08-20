Colpaccio Genova Calcio: arriva l’ex professionista Giuseppe Zampano

Genova. La Genova Calcio annuncia un grande colpo: l’ingaggio di Giuseppe Zampano, esterno di 31 anni con oltre 250 presenze nei campionati professionistici e una carriera ricca di successi.

Per lui esperienze in Serie B con Crotone, Venezia e Reggiana (102 presenze e 3 reti), e in Serie C con diverse maglie (oltre 150 gettoni con Martina, Cesena, Fidelis Andria, Potenza e Venezia), sarà a disposizione di mister Carletti per la prima squadra e collaborerà anche con il settore giovanile.

Nel corso della sua carriera, Zampano ha conquistato numerosi traguardi: la promozione in Serie A con il Crotone nella stagione 2015/2016, il campionato di Serie C e la Coppa Italia di categoria con il Venezia l’anno successivo, la Coppa di San Marino con La Fiorita nel 2023/2024 e, da capitano, la vittoria del campionato di Eccellenza e la conseguente promozione in Serie D con il Celle Varazze di Mario Pisano nella stagione appena conclusa.

Un innesto di grande esperienza e qualità, destinato a diventare un punto di riferimento per l’ambiente biancorosso.

Nella foto di presentazione il vicepresidente Matteo Machieraldo e il presidente Marco Vacca.