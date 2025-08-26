Classi pollaio per le terze medie di Andora, la protesta dei docenti: “A rischio didattica e offerta formativa”

Andora. Con il nuovo anno scolastico ormai alle porte non mancano le proteste in merito a tagli, accorpamenti e la nuova composizione che rilancia ancora una volta le cosiddete “classi pollaio”. Dopo il caso sollevato a Savona per la scuola Secondaria di I grado dell’Istituto comprensivo I Don Gallo, ecco un’altra dura presa di posizione da parte dei docenti del plesso della Scuola Secondaria di I grado di Andora.

I docenti intendono sottoporre all’attenzione pubblica che cinquantasette alunni delle classi terze sono stati destinatari di due sezioni, con 28 e 29 ragazzi (di quattordici anni) per aula: “Le classi in oggetto hanno già avuto una storia tormentata: sono state chiuse nell’anno scolastico 2023-24 con due sezioni rispettivamente di 27 e 28 alunni; l’anno successivo con 55 iscritti si sono formate tre classi seconde ed ora con cinquantasete si formerebbero di nuovo solo due classi di 28 e 29 alunni” afferma a nome dei docenti la referente Prof.ssa Cristina Zunino.

“A ciò si aggiunga che sono già in atto domande che non possono essere accolte ora e che storicamente e statisticamente il nostro istituto accoglie anche con iscrizioni di alunni di Nuovo Ingresso in Italia (NAI). In questo contesto si prevede un anno molto difficile a livello educativo, in quanto la gestione imposta non può rispondere a pieno livello individualizzato, personalizzato ed inclusivo”.

“Come plesso scolastico, infatti abbiamo accolto in questi anni numerosi studenti stranieri, senza contarte che l’attuale situazione mette a rischio la stessa continuità didattica dei nostri alunni” aggiunge. “L’offerta formativa, quindi, non potrà essere garantita in modo paritario a tutti gli alunni della scuola” conclude.

Oltre ai docenti, anche l‘amministrazione comunale di Andora ha di recenmte inviato una nuova nota dell’assessore alla pubblica istruzione e vice sindaco, Daniele Martino, rivolta proprio all’Ambito provinciale dell’Ufficio Scolastico Regionale, evidenziando la forte criticità, a danno dei ragazzi, per le classi coinvolte dall’accorpamento.

Tra gli aspetti in corso di valutazione anche la soglia massima indicata dal decreto ministeriale, 26 e/o massimo 27 per alcuni casi, come numero limite per le classi scolastiche.