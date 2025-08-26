Classi pollaio alle medie di Andora, il vice sindaco e assessore Martino: “Tutelare il benessere dei ragazzi”

Andora. Il vice sindaco e assessore delegato all’Istruzione di Andora, Daniele Martino, ha espresso in una nota, inviata alla professoressa Cristina Zunino, in qualità di referente dei docenti, all’Istituto Comprensivo Andora-Laigueglia e all’Ufficio Scolastico Provinciale e all’Ufficio Scolastico Regionale, esprimendo “una viva vicinanza e preoccupazione da parte dell’amministrazione di Andora, per quanto comunicato e che fa seguito agli incontri tenutisi presso l’Ufficio Scolastico Provinciale, cui sono seguite precise relazioni tecniche socio-educative degli Uffici comunali competenti”.

La vicenda riguarda il caso delle classi pollaio per le terze medie di Andora, sul quale non è mancata la viva protesta del corpo docenti del plesso andorese.

“Il benessere dei ragazzi – scrive Daniele Martino, vice Sindaco di Andora con delega alla Istruzione – passa difatti certamente da classi che siano numericamente idonee a ottimali attività di docenza, di formazione e di educazione”.

“L’attuale numero di 57 allievi in due sole classi terze, che si apprestano a divenire 59 a seguito di due iscrizioni provenienti da fuori Regione e che si stabiliranno nel Comune di Andora, determinerà certamente difficoltà in ordine alle quotidiane attività scolastiche”.

“Per questo motivo, siamo a chiedere una giudiziosa disamina di tale situazione, nella consapevolezza che da parte di tutti noi soggetti coinvolti le priorità siano il benessere e l’ottimale formazione dei cittadini di domani” conclude il vice sindaco e assessore andorese.