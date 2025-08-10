Ceriale, ultimi spettacoli per la rassegna “Rotonda sul Mare”. Il 16 agosto i fuochi d’artificio

Ceriale. Dopo quello in programma questa sera, domenica 10 agosato, con lo spettacolo “Alla scoperta di Morricone” con l’Ensemble Symphony Orchestra, ultimi quattro appuntamenti nel mese di agosto per la rassegna “Rotonda sul Mare” promossa dal Comune di Ceriale e dalla provincia di Savona, in collaborazione con i commercianti e le associazioni cittadine.

Una kermesse artistica e di spettacolo organizzata dall’Agenzia Hpi Event di Giampiero Baldini, che ha proposto anche per l’estate 2025 un parterre di artisti fra comici e musicisti di primo piano, con tante serate di divertimento.

Location, come sempre, la centrale piazza della Vittoria.

In calendario:

14 agosto – Ore 21,30 MATTHEW LEE THE PRINCE OF ROCK ‘ND ROLL TOUR 2025

15 agosto – Ore 21,30 Serata musicale con il Gruppo LIBERO ARBITRIO COVER BAND 70/

17 agosto – Ore 21,30 PINK SONIC OMAGGIO AI PINK FLOYD

18 agosto – Ore 21,30 Discoteca Dj, VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI

22 agosto – Ore 21,30 CABARET con GIANLUCA IMPASTATO

23 agosto – Ore 21,30 ABBA DREAM TRIBUTO AGLI ABBA

24 agosto – Ore 21,30 CONCERTONE RICCHI E POVERI

29 agosto – Ore 21,30 OMAGGIO A DOMENICO MODUGNO FRANCO ZINO E LA SUA BAND.

(alcune serate sono a pagamento – CLICCA QUI).

E, naturalmente, il 16 agosto spazio alla tradizionale Festa di San Rocco, patrono cittadino, con la processione, l’evento fieristico sul lungomare Diaz e lo spettacolo pirotecnico dal molo San Sebastiano, in programma alle ore 23.00.