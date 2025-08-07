Ceriale, guasto all’impianto idrico a Peagna: intervento di vigili del fuoco e Servizi Ambientali

Ceriale. L’allarme è scattato nella mattinata di oggi per una perdita dovuta ad un guasto all’impianto idrico nella frazione di Ceriale, in via Nuova Peagna, all’altezza dell’intersezione con via Terre del Sole.

Secondo quanto appresao, si è verificato un problema tecnico ad una tubazione ormai in disuso, con uno sversamento che ha provocato inevitabili disagi.

Sul posto stanno ancora operando vigili del fuoco, personale della Servizi Ambientali e la polizia locale.

Sul luogo dell’accaduto si è svolto già un primo sopralluogo tecnico coordinato dal vice sindaco e assessore comunale Luigi Giordano per valutare il danneggiamento. Al vaglio le necessarie azioni di riparazione e bonifica.

Stando a quanto riferito, l’intervento è ancora in corso e a breve la situazione dovrebbe tornare alla normalità.