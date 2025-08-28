Ceriale, Mambrin: “I ragazzi si stanno applicando, contro la Baia Alassio partita difficile”

Ceriale. Il test con il Borghetto porta il Ceriale verso la prima partita ufficiale dell’anno: quella di domenica in coppa contro la Baia Alassio Auxilium.
Mister Marco Mambrin fa il punto sulla preparazione dei biancoblù.
Le formazioni del Ceriale nei tre tempi
Primo: Martinetti, Miranda, Barone D’Aiuto, Guaraglia, Gaudino, Minazzo, Franco, Renda, Bonifazio, Destito.
Secondo: Gallo, Miranda, Brancatelli, Andreetto, Trincheri, Guaraglia, Beluffi L, Shpuza, Renda (Molina), Beluffi G, Mariani.
Terzo: Martinetti, Mangiavillano, Brancatelli (Calandrino), Andreetto, Enrico, Shpuza (Oliva), Beluffi L, Ghillino, Molina (Grillo), Pierotello, Ghigliazza.
Risultato finale: Ceriale vs Borghetto 4-0 (Molina, Beluffi G, Ghigliazza e Andreetto)
Formazioni Borghetto
Scarcelli, Paradisi, Sabia, Di Leo, Menzio, Patitucci, Gatto, Gattuso, Vignone, Guga, Frazzetto.
Falletti, Pazos, Benerecetti, Sara, Furnari, Isabella, Cabiati, Pianese, Fruzzetti, Rimassa, Pilloni.