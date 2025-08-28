  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Promozione

Ceriale, Mambrin: “I ragazzi si stanno applicando, contro la Baia Alassio partita difficile”

Le parole del tecnico biancoblù ai microfoni del club sulla preparazione estiva e l'arrivo delle prime partite ufficiali

Ceriale. Il test con il Borghetto porta il Ceriale verso la prima partita ufficiale dell’anno: quella di domenica in coppa contro la Baia Alassio Auxilium.

Mister Marco Mambrin fa il punto sulla preparazione dei biancoblù.

Le formazioni del Ceriale nei tre tempi

Primo: Martinetti, Miranda, Barone D’Aiuto, Guaraglia, Gaudino, Minazzo, Franco, Renda, Bonifazio, Destito.

Secondo: Gallo, Miranda, Brancatelli, Andreetto, Trincheri, Guaraglia, Beluffi L, Shpuza, Renda (Molina), Beluffi G, Mariani.

Terzo: Martinetti, Mangiavillano, Brancatelli (Calandrino), Andreetto, Enrico, Shpuza (Oliva), Beluffi L, Ghillino, Molina (Grillo), Pierotello, Ghigliazza.

Risultato finale: Ceriale vs Borghetto 4-0 (Molina, Beluffi G, Ghigliazza e Andreetto)

Formazioni Borghetto

Scarcelli, Paradisi, Sabia, Di Leo, Menzio, Patitucci, Gatto, Gattuso, Vignone, Guga, Frazzetto.

Falletti, Pazos, Benerecetti, Sara, Furnari, Isabella, Cabiati, Pianese, Fruzzetti, Rimassa, Pilloni.

 

 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.