Centrali operative 118, Natale (PD): “Per questa Giunta la partecipazione arriva sempre a scelte prese”

Liguria. “La giunta regionale ha uno strano modo di intendere la partecipazione alle scelte. Prima costituiscono gruppi di lavoro escludendo, sia chi rappresenta le associazioni, che attraverso i propri volontari e il proprio personale assicurano il 70% degli interventi di soccorso, sia coloro che lavorano attualmente nelle centrali operative del 118, non solo, si prendono ad esempio realtà lontane dal nostro territorio come la Lombardia e non si dice che altre realtà regionali hanno più centrali operative proprio per aiutare i cittadini dei diversi territori”.

“È troppo chiara la realtà delle cose, questa giunta vuole risparmiare per ridurre il deficit strutturale del bilancio e lo fa tagliando i servizi ai cittadini senza pensare alle ricadute sulla loro qualità di vita. Ho fatto per anni il volontario in Croce Rossa e conosco la passione, la dedizione, la preparazione e le capacità dei militi e di chi organizza la struttura e conosco anche le altre realtà di volontariato ugualmente indispensabili al servizio. Per questo ritengo che un loro coinvolgimento prima della riforma avrebbe aiutato a non fare disastri. Ci si fermi e si costruisca una riorganizzazione per i cittadini ed esclusivamente nel loro interesse. Il servizio di emergenza era un servizio di qualità. Lo si vuole destrutturare? Sarà un vero problema”.

“Continuo a ritenere un errore non aver portato il documento di riorganizzazione nella Conferenza regionale proprio per costruire insieme una riforma così delicata. Si farà nel prossimo futuro? Bene, ma ancora una volta questa giunta, convinta di potere fare quello che vuole, fa perdere tempo ai cittadini. Certo che avere la possibilità di utilizzare la conferenza regionale che coinvolge i rappresentanti delle diverse associazioni e non averlo fatto prima, dimostra quanto questa giunta consideri un valore la condivisione”, così il segretario del PD Liguria Davide Natale sulla riorganizzazione del 118 e il coinvolgimento tardivo da parte della giunta delle associazioni”.