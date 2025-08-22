Centrale dello spaccio scoperta a Savona, un arresto: sequestrati cocaina e 10mila euro

Una piccola centrale di spaccio, scoperta anche grazie alla segnalazione dei cittadini a Savona. Dopo giorni di osservazione, il personale della polizia locale di Savona ha dato avvio ad una attività di controllo, verificando alcuni scambi di stupefacente, tutti molto rapidi ed in tempi ristretti.

Così, gli agenti hanno deciso di procedere alla perquisizione dell’appartamento, nella zona di piazza Maestri dell’Artigianato. Una volta all’interno, é stata subito notata della cocaina sul tavolo, in parte già confezionata e pronta alla vendita, oltre al materiale per il confezionamento e per il dosaggio.

Al termine delle operazioni, sono stati sequestrati un etto e sei grammi di cocaina e 10.400 euro. Dentro l’abitazione erano presenti un uomo e una donna, cittadini stranieri, che sono stati accompagnati in comando per gli atti di rito.

Sentito il magistrato di turno, si é proceduto all’arresto dell’uomo, risultato il responsabile dell’attività illecita. Allo stato attuale, la donna non apparirebbe coinvolta nello spaccio di droga.

Oggi il Tribunale ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere. A settembre il processo a carico del pusher straniero.