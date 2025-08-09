Celleclassica, in Sala Arecco il terzo concerto col Quartetto Adorno

Celle Ligure. Torna Celleclassica, con il terzo concerto di questa edizione. Appuntamento questa sera, sabato 9 agosto, alle 21 in Sala Arecco a Celle Ligure.

Ospite, il Quartetto Adorno, che suonerà il Quartetto n. 8 op. 110 di Shostakovich, considerato il suo “testamento spirituale”, e il Quartetto in fa maggiore di Ravel. Le due opere sono capolavori assoluti del repertorio di musica da camera. Inoltre quest’anno si celebrano i 50 anni dalla morte di Shostakovich e i 150 anni dalla nascita di Ravel.

Storia del Quartetto Adorno

Edoardo Zosi, violino Liù Pelliciari, violino Benedetta Bucci, viola Francesco Stefanelli, violoncello. Il Quartetto Adorno si è fatto conoscere a livello internazionale aggiudicandosi il Terzo Premio (con Primo non assegnato), il Premio del Pubblico e il Premio Speciale per la migliore esecuzione del brano contemporaneo di Silvia Colasanti nell’edizione 2017 del Concorso Internazionale “Premio Paolo Borciani”. Nella storia trentennale del Concorso nessun quartetto italiano aveva ottenuto un riconoscimento così importante. Collabora con importanti artisti quali: N.Baldeyroyu, G.Bandini, S.Braconi, E.Bronzi, B.Canino, A.Carbonare, M.Da Silva, F.Di Rosa, S.Gramaglia, L.Lortie, F.Meloni, P.Meyer, A.Oliva, G.Sollima. Nel 2019 viene pubblicato il primo CD del Quartetto Adorno per Decca Italia con il Quartetto No. 3 Op. 19 di A. von Zemlinsky e il Quintetto con Clarinetto di Brahms Op. 115 insieme ad Alessandro Carbonare. Esce nel 2021 il CD Decca Italia con il quintetto per chitarra e archi di M. Castelnuovo Tedesco insieme a Giampaolo Bandini e nel 2022 l’incisione del quartetto di C. Franck edito da Fuga Libera. Esce nel 2023 l’incisione dell’ottetto di G. Enescu Op. 7 per Fuga Libera e nel 2024 l’integrale dei quartetti di Castelnuovo-Tedesco per Naxos.