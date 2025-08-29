Celle Varazze, il reparto offensivo si arricchisce ancora: presi Limongelli e Salvadori

Il pacchetto offensivo di Mario Pisano si arricchisce ancora. Yuri Limongelli e Andrea Salvadori sono due nuovi giocatori del Celle Varazze. Il primo è un classe 2004 che ha segnato tre gol nell’ultima stagione, trascorsa con Tau Calcio Altopascio e Roma City (Girone E e Girone F di Serie D), mentre il secondo è un classe 2005 che ha giocato anche nelle giovanili dell’Empoli.

Doppio colpo dunque per le Civette che rinforzano un reparto già folto in quanto a talento e fantasia. Risorse in più per un Celle Varazze sempre più competitivo.