  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Serie d

Celle Varazze, il reparto offensivo si arricchisce ancora: presi Limongelli e Salvadori

Doppio innesto in attacco per Mario Pisano: il primo arriva dalla Serie D del Lazio, il secondo da quella toscana

Generico agosto 2025
Generico agosto 2025
Generico agosto 2025 Generico agosto 2025

Il pacchetto offensivo di Mario Pisano si arricchisce ancora. Yuri Limongelli e Andrea Salvadori sono due nuovi giocatori del Celle Varazze. Il primo è un classe 2004 che ha segnato tre gol nell’ultima stagione, trascorsa con Tau Calcio Altopascio e Roma City (Girone E e Girone F di Serie D), mentre il secondo è un classe 2005 che ha giocato anche nelle giovanili dell’Empoli.

Doppio colpo dunque per le Civette che rinforzano un reparto già folto in quanto a talento e fantasia. Risorse in più per un Celle Varazze sempre più competitivo.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.