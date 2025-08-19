Celle: spaccate in diversi esercizi commerciali. Rubati soldi delle mance, fondo cassa e Champagne

Celle Ligure. Porte sfondate e diversi colpi nel cuore della notte ai danni di esercizi commerciali. Erano da poco passate le quattro, quando i malviventi sono entrati in alcuni locali pubblici del centro storico, nella notte tra domenica e lunedì.

Porte rotte, sono riusciti così ad entrare. Hanno trovato anche il tempo per fare uno spuntino. Nel mirino alcune attività commerciali tra la zona nei pressi del Convento e nella parte a ponente del paese: quella vicino alla passeggiata a mare. Bar, ristoranti, ma non solo.

Le telecamere hanno ripreso tre individui col volto coperto, intenti a sfondare la porta di uno dei locali per poi portare via da qui soldi, anche quelli delle mance e due telefoni. Come successo nelle altre attività del paese. In una di queste si sono portati via anche dello Champagne. Paura e grande amarezza tra residenti e commercianti per questo episodio che preoccupa molto. Indagini in corso.