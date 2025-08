Celle, raccolta fondi della Protezione Civile per acquistare un nuovo mezzo

Celle Ligure. Riuscire ad acquistare un mezzo nuovo e poterlo allestire. Questo è l’obbiettivo della Protezione Civile di Celle che ha organizzato una raccolta fondi.

Come aiutare l’associazione di volontari Tonino Mordeglia? Tramite Bonifico Bancario. Banca di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de’ Baldi.

IBAN : IT 86 O 08753 49271 000001600151

Associazione Volontari Protezione Civile “T. Mordeglia”. Causale: donazione nuovo mezzo Protezione Civile. Un gesto di solidarietà per aiutare i volontari sempre in prima linea quando ci sono emergenze per il bene della collettività. Paola Gavarone