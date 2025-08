Celle, nuovo raid vandalico: colpita una nuova opera d’arte nel Sottopasso Artisti per la Matematica ai Piani

Celle Ligure. Terzo raid vandalico ai danni delle opere d’arte in ceramica: è successo ancora una volta, nel sottopasso degli Artisti per la Matematica. Il tratto che congiunge via Trieste, ai Piani, con la passeggiata a mare.

È la sesta opera d’arte danneggiata pesantemente nel giro di meno di un mese. Alcune di queste, sono state prese di mira nella Galleria degli Artisti per la Matematica, poco distante, più a levante del paese.

“A fine estate le opere saranno quasi tutte danneggiate” sottolinea sempre più rammaricata la professoressa Carla Camoirano che ha segnalato il problema e chiede che vengano protette in qualche modo.

Nel 2011, la stessa presidente di CelleLab 2 aveva curato e inaugurato uno dei tratti più artistici del paese: la Galleria Pertini con installazioni preziose a tema matematico, come quelle più recenti, e altrettanto belle, collocate nel sottopasso dove è stata sfregiata l’ultima installazione.