Celle, mostra fotografica e presentazione del diario: “Scrivere per esistere – 30 giorni con Nadra” 

Celle Ligure. Il prossimo mercoledì, 6 agosto alle 20,45, la mostra fotografica con la presentazione del diario “Scrivere per esistere – 30 giorni con Nadra”.

Sarà un’occasione per immergersi nella forza della testimonianza e nella potenza delle immagini, attraverso le parole e gli scatti di Nadra El Tibi, in collegamento in diretta dalla Striscia di Gaza.

“Un viaggio di 30 giorni – spiegano gli organizzatori dell’evento – tra scrittura, resistenza e umanità”. Ingresso libero. Appuntamento in via Boagno. La mostra sarà allestita all’ interno della Sala Consiliare.