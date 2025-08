Celle Ligure vara il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche

“Celle Ligure ha in programma ben quattro progetti nel piano triennale delle opere 2025/2027, finaziate con il Fondo Strategico Regionale, ma oggi il focus si è concentrato sul progetto di abbattimento delle barriere architettoniche in via Matteotti. Un disegno che sposa sostenibilità, attenzione alle categorie più fragili e diversamente abili e a quelle in mobilità ridotta”.

Così il consigliere regionale Angelo Vaccarezza nel corso del suo incontro con il sindaco cellese Marco Beltrame, nel corso del quale si è parlato della gestione amministrativa della città e della situazione politica più generale.

“L’obiettivo è il miglioramento della circolazione pedonale e quindi delle abitudini degli utenti, con un indubbio vantaggio per tutti. L’impegno di Marco per Celle è vero e concreto, concentrato sulla risoluzione delle criticità”.

“Non sono un cittadino, sono un sindaco… Questo mi ha detto durante la nostra chiacchierata: una dichiarazione che gli fa onore e rende ben chiaro la portata del suo impegno” conclude il consigliere regionale.