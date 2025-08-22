Celle Ligure: l’ultimo saluto a Eleonora Peressini, la donna in attesa di due gemellini

Celle Ligure. Nora, tanto legata a questo paese che amava profondamente. È proprio qui, domani, sabato 23 agosto, le verrà dato l’ultimo saluto.

Una storia straziante per questa giovane scomparsa a causa di un improvviso aneurisma. Era in attesa di due gemellini.

Conosciuta, stimata, apprezzata. Anche professionalmente. Era architetto e aveva lavorato sia Celle, sia a Savona e Stella. Ma non solo, in altri comuni della zona.

I funerali alle 11 e 30, nella chiesa di San Michele. Una notizia che lascia senza parole.

Eleonora Valentina Peressini e il suo sorriso che rimarrà per sempre nel cuore di chi le ha voluto bene.