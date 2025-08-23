Celle ha abbracciato per l’ultima volta Nora, scomparsa con i suoi gemellini

Celle Ligure. Quel dolore che toglie le parole. E allora lasciamo che dica, il silenzio. Quello sui volti delle persone. Nei gesti. Negli sguardi. Era in attesa di due gemellini, ed è scomparsa per un aneurisma.

Origini lombarde, quelle di Eleonora Valentina Peressini. Ma Celle l’aveva proprio nel cuore. Come la passione per gli animali. Quest’animo così sensibile. Questo sorriso che non si dimentica. Bravo architetto. Aveva lavorato anche in questo paese, cui era legatissima. E qui Celle l’ha aspettata.

La chiesa di San Michele. Una dolce omelia. Le parole di don Silvester Soosai per Nora: “continuate a vivere come lei avrebbe voluto con amore e gratitudine. La sua vita ci ha aiutato ad apprezzare le piccole cose, a dare valore alle relazioni. A vivere intensamente ogni istante”.

La famiglia, gli amici, la gente. Il dolore. Lei, raccolta in questo abbraccio. È nelle rose delicate. Nei fiori bianchi. Gialli. C’è anche qualche girasole.

Il silenzio torna e mette un punto fermo su questa tragedia. Il ricordo, al contrario, accende una luce che non si spegnerà mai.