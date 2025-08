Castelvecchio di Rocca Barbena entra tra i siti storici dei Grimaldi di Monaco in Italia

Castelvecchio di Rocca Barbena. Domenica 3 agosto 2025 il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’associazione internazionale Regina Elena Odv, in collaborazione con il Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena, nell’ambito della rassegna “Medioevo nei feudi dei Del Carretto”, ha organizzato l’evento “Ricordando il Marchese di Savona Bonifacio del Vasto, nel 900° anniversario dalla sua scomparsa”.

Questa commemorazione è stata patrocinata dal Consiglio regionale della Liguria, dalla Provincia di Savona e dai Comuni di Castelvecchio e Magliano Alfieri.

Alle ore 17 don Enrico Gatti ha celebrato la Santa Messa nella chiesa parrocchiale dedicata a Nostra Signora Assunta.

E’ seguita una solenne cerimonia in piazza Cavour, ai piedi dell’imponente maniero, durante la quale Andrea Carnino, vice segretario amministrativo nazionale dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv ha commemorato il Marchese di Savona Bonifacio del Vasto (1055-1125) e i suoi discendenti i Marchesi di Clavesana, che possedettero il feudo di Castelvecchio di Rocca Barbena fino al 1326, quando Caterina di Clavesana sposò Enrico Del Carretto, figlio di Antonio, Marchese di Finale Ligure, un altro discendente di Bonifacio del Vasto, portandogli in dote metà dei feudi di Castelvecchio, Erli, Stellanello e Zuccarello.

L’altra metà Enrico l’acquistò nel 1335 da Giacomo Saluzzo-Dogliani, che aveva sposato Argentina, sorella di Caterina. Ma mentre Enrico e Caterina tennero per loro il feudo di Mombaldone, dove diedero vita ad una linea marchionale autonoma, tutt’oggi esistente, i feudi passarono al fratello di Enrico, il Marchese Giorgio di Finale Ligure, il quale ebbe tra gli altri i seguenti figli: Lazzarino, che gli succedette come Marchese di Finale Ligure; Carlo, che nel 1397 divenne il primo Marchese di Zuccarello e Ilaria Maria, che sposò Ranieri II Grimaldi, Signore di Monaco dal 1352 al 1357.

Proprio in virtù di questo legame con Monaco, scoperto grazie alle ricerche storiche del Dott. Andrea Carnino, come annunciato dall’assessore alla Cultura Silvia Molino, il Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena è entrato a far parte dell’Associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco in Italia.

Il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’associazione internazionale Regina Elena Odv ha quindi conferito lo speciale attestato creato in occasione del Giubileo 2025 a don Enrico Gatti ed uno speciale attestato di benemerenza al Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena, all’Ing. Matteo Barbieri della Protezione Civile di Castelvecchio e a “La Trattoria di Malco Claudio”.

Tra i presenti all’evento: Mario Basso, sindaco di Bardineto, accompagnato dalla consigliere Francesca Manfrino; Daniele Galliano, sindaco di Bormida; Sergio Bruno, sindaco di Erli; Roberto Davico, sindaco di Roddi; Claudio Cavallo, sindaco di Stellanello; Claudio Paliotto, sindaco di Zuccarello, accompagnato dal vice sindaco Luca Gardella; Silvia Molino, assessore alla Cultura di Castelvecchio di Rocca Barbena e Christian Rocco, consigliere di Novello.