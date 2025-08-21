Casella (Avs): “Stop al rigassificatore merito dei savonesi e della loro lotta pacifica ma senza sconti: un esempio per tutti”

Savona. “Le dichiarazioni del ministro dell’ambiente fanno pensare a una definitiva archiviazione del progetto per realizzare un rigassificatore nella nostra provincia. Il merito è tutto dei savonesi che hanno messo in piedi una lotta intelligente, costante, pacifica e senza sconti”. Così Jan Casella, consigliere regionale di Avs.

“Un movimento che ha coinvolto tantissimi, dal mondo della scuola agli amministratori (in primis il sindaco di Quiliano, Nicola Isetta), dal sindacato agli albergatori, dalle associazioni a molti partiti. Questa costanza ha spinto il centrodestra ligure a una clamorosa giravolta. Per ripartire, la nostra provincia ha bisogno di altro. Di una reindustrializzazione ecocompatibile nelle aree dismesse. Di un turismo destagionalizzato. Di sanità e servizi adeguati, che permettano una vita migliore in questa splendida terra”.

Secondo Casella “tutti i comuni savonesi possono tirare un sospiro di sollievo. Le ricadute sarebbero state negative anche per il turismo del ponente: fin dall’inizio, come consigliere comunale di Alassio, mi sono impegnato per bloccare questo progetto”.

“La lotta contro il rigassificatore è un esempio: ora è necessario lo stesso sforzo per bloccare la proposta di costruire un inceneritore sui nostri territori”, conclude.