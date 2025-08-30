Carcarese, Battistel: “Contro la Fezzanese prestazione di livello, siamo sulla strada giusta”

Carcare. Reti bianche tra Carcarese e Fezzanese nel primo round degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza, il primo appuntamento ufficiale della stagione. Michele Battistel è rimasto particolarmente soddisfatto di ciò che ha visto in campo dai suoi ragazzi: “In questo momento il risultato era la cosa che cercavamo meno, oggi volevamo vedere una prestazione di livello e l’abbiamo vista”

“Sicuramente dobbiamo ancora migliorare sotto il punto di vista del ritmo, della brillantezza e della concretezza, ma questo arriverà – continua -. Secondo me stiamo andando nella direzione giusta. Martedì analizzeremo gli errori e costruiremo mattone dopo mattone un campionato dove ci dovremo affermare tutti”.

Nessun pronostico per il tecnico biancorosso: “Al momento è molto difficile stimare quali sono i livelli delle squadre e dove potranno arrivare, a mio parere i pronostici lasciano il tempo che trovano. Sabato prossimo penso che sarà una gara simile ad oggi, anche se ogni partita ha storia a sè, noi cercheremo di arrivarci tosti e vedremo come andrà”.