  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Eventi

Carcare, novantanovesima antica fiera del bestiame. Piana: “Evento unico in Liguria che valorizza il territorio”

La Regione Liguria ha sostenuto l'organizzazione della manifestazione con un contributo di 5.000 euro

Generico agosto 2025

Carcare. Il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana, ha partecipato questa mattina all’inaugurazione della 99ª edizione dell’Antica Fiera del Bestiame di Carcare, storica manifestazione dedicata al patrimonio zootecnico e agroalimentare della Valbormida.

“La Fiera di Carcare – ha dichiarato Piana – è unica nel suo genere in Liguria e rappresenta un appuntamento imperdibile. Qui si celebra non solo la qualità degli allevamenti locali, ma anche il valore sociale dell’agricoltura e della zootecnia che sono fondamentali per l’economia e la salvaguardia del territorio”.

La Regione Liguria ha sostenuto l’organizzazione della manifestazione con un contributo di 5.000 euro, riconoscendo l’importanza di un evento che valorizza le filiere locali e promuove le eccellenze liguri.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.