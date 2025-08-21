Carcare, la passerella alluvionata sul fiume Bormida è stata demolita

Carcare. La passerella pedonale che collegava piazza Caravadossi a via Garibaldi, a Carcare, da oggi resta soltanto un ricordo. Il bypass sul fiume Bormida, rimasto irreparabilmente danneggiato a seguito dell’alluvione dell’ottobre 2024, è stato demolito come previsto e annunciato nelle scorse settimane dal sindaco Rodolfo Mirri.

Ora la ditta incaricata metterà l’alveo in sicurezza con l’asportazione dei detriti e la sistemazione delle sponde, mentre l’Amministrazione comunale prosegue l’iter progettuale al fine di reperire le risorse per realizzarne un nuovo collegamento. La passerella, “gemella” di quella ancora funzionale a monte del Ponte vecchio, rappresentava un simbolo per i carcaresi, abituati da decenni a percorrerla per raggiungere il centro storico più velocemente.

Purtroppo la piena alluvionale ha danneggiato una delle pile di sostegno e rimuovere l’intero manufatto è stata l’unica soluzione possibile. Quella futura, come prevede il progetto, sarà a campata unica e decisamente più in linea con i dettami odierni in materia di attraversamenti fluviali.