  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Collegamento

Carcare, la passerella sul fiume Bormida danneggiata dall’alluvione ha i giorni contati

Affidati i lavori di demolizione per un importo di quasi cento mila euro. Mirri: "Entro la fine di agosto non ci sarà più il manufatto che rappresenta un pericolo in caso di piogge abbondanti"

passerella distrutta alluvione carcare

Carcare. La passerella pedonale sul fiume Bormida che collega piazza Caravadossi a Via Garibaldi, rimasta irreversibilmente danneggiata durante l’alluvione dell’ottobre 2024, ha i giorni contati. Sono infatti stati affidati i lavori di demolizione del bypass alla ditta Castiglia Costruzioni S.a.s., per un importo che, comprensivo di Iva, sfiora i cento mila euro (80 mila il costo netto). Visto il parziale cedimento della fondazione della pila e del sovrastante impalcato, oltre a non poter più essere utilizzata, la passerella rappresenta un impedimento al regolare deflusso della piena determinando un pericolo potenziale di esondazione nel caso di precipitazioni intense e persistenti.

Come sottolinea il sindaco Rodolfo Mirri, “la tempistica dell’intervento si è dilatata a causa dello spostamento dei cavidotti e dei sottoservizi, per il quale ci sono voluti mesi di confronto e lavori da parte del Comune e dei gestori della rete elettrica e telefonica. Ora siamo finalmente pronti, si tratta di una demolizione che richiederà una settimana di tempo, e ci auguriamo di vederla ultimata entro la fine di agosto, quando ci sarà l’Antica Fiera del Bestiame e anche il lungo Bormida sarà protagonista”.

Intanto procede l’iter per la richiesta di finanziamento del futuro collegamento pedonale. “Abbiamo presentato i progetti alla Regione Liguria e siamo in attesa di riscontri, soprattutto in questo caso ci auspichiamo che l’opera venga inserita nei contributi da erogare della misura del Fondo strategico per le infrastrutture e la difesa del suolo”, conclude Mirri.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.