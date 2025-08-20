Carcare al lavoro per la 99esima edizione dell’Antica Fiera del Bestiame, dal 28 agosto si accendono “i trattori”

Carcare. Si scaldano i “trattori” per l’edizione 2025 (la 99esima) dell’Antica Fiera del bestiame, in programma dal 29 agosto all’1 settembre. La rassegna organizzata dal Comune di Carcare che valorizza il patrimonio agricolo e zootecnico della Valbormida vede il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Savona, Asl 2 Liguria – Istituto Zooprofilattico sperimantale, Confragricoltura Liguria, Cofesercenti Savona, Cia Savona, Camera di Commercio Riviere Liguri, Confcommercio Savona, Anaborapi e Associazione Nazionale Forestali. Inoltre è inserita nel circuito delle “Città della carne” con i Comuni piemontesi di Carrù, Moncalvo, Montechiaro d’Acqui, Nizza Monferrato e di Rovato (Bs).

E’ dei giorni scorsi la comunicazione della Regione in merito al contributo di euro 5 mila al Comune di Carcare per la manifestazione, che rientra a pieno titolo, poichè unica in Liguria nel suo genere, tra gli eventi con l’obiettivo di sostenere un settore economico caratterizzato da elementi di tradizione e innovazione insieme, segno distintivo degli allevamenti locali.

Ad aprire la carrellata di appuntamento, giovedì 28 agosto, dalle ore 19, “il mago del barbecue” in viale Caduti del Lavoro, stand gastronomico della Pro loco in piazza Genta con musica dal vivo (fino a domenica), Street food e luna park in piazza Caravadossi, mentre dalle 20 prenderà il via il torneo di burraco a cura di Anteas. Venerdì 29 dalla ore 19 giochi itineranti nel centro storico a cura del Civ dei commercianti mentre alle 22.30 si accenderà il tradizionale Falò di San Giovanni in viale Valletti.

Sabato 30, dal mattino, mercato dei produttori ed esposizione di trattori in piazza Caravadossi, degli hobbisti in piazza Germano e rassegna zootecnica in viale Valletti con bovini, caprini, equini e ovini, animali da cortile. Alle 10 si terrà l’inaugurazione ufficiale della fiera con le autorità. Alle 18 ballo country e alle 19 la seconda edizione di Man vs Food in piazza Sapeto, dove alle 20.30 ci sarà la presentazione della Pallavolo Carcare.

Domenica 31 mercato di produttori e hobbisti e alle 17.30 il Palio dei rioni con le rotoballe di fieno. Alle 20.30 presentazione della Carcarese Calcio e alle 21.30 concerto di Frank David in tour.

Il primo settembre, alle 18, nel centro polifunzionale, convegno dal titolo “Prossimi alla centesima edizione dell’Antica Fiera del Bestiame”, organizzata per la prima volta a Carcare nel 1926.

Tutte le sere, dal giovedì alla domenica, musica nelle vie e nelle piazze del paese a cura dei pubblici esercizi e della Pro loco, oltre agli stands gastronomici con specialità tipiche legate alla tradizione.