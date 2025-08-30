Caos movida, non solo Vadino. La protesta si allarga al Villaggio Iris: “La situazione è esasperante”

Albenga. Le notti insonni e il degrado di Vadino, l’altra faccia della movida, non sono un’esclusiva di chi abita in prossimità delle vie Michelangelo, Tiziano e Piave.

A contattare la redazione di IVG, infatti, sono stati anche gli abitanti del Villaggio Iris, che si trova al confine tra Albenga e Alassio, a pochi passi (così come le vie Michelangelo, Tiziano e Piave del precedente articolo) dalle due note discoteche Essaouira e Le Vele.

“La situazione è esasperante”, ha dichiarato Luca (nome di fantasia), che si è fatto portavoce degli abitanti della zona, confermando le stesse identiche problematiche di “maleducazione, degrado e mancanza di igiene” già denunciate a Vadino.

“Anche noi ci ritroviamo a fare i conti con urina sui muri e sulla strada, contenitori di cibo e bevande abbandonate ovunque, musica a tutto volume dalle auto e schiamazzi nel cuore della notte. Oltre a urina e residui di cibo, in svariate occasioni abbiamo trovato anche escrementi e vomito“, ha spiegato a nome dei residenti, anche loro costretti a ripulire la strada all’indomani di ogni serata.

E non sono mancate, in questi mesi, anche discussioni animate, con tanto di lancio di bottiglie, alla vicina fermata del bus, dove nel corso della stagione estiva alcuni ragazzi hanno anche vandalizzato a più riprese la pensilina.

Inoltre, Villaggio Iris ha anche un problema aggiuntivo rispetto a Vadino, legato alla viabilità: “Vista la carenza di posti, tantissimi ragazzi utilizzano proprio la strada (in salita) del Villaggio come parcheggio, creando grossi problemi in termini di viabilità e sicurezza”.

“Solo qualche giorno fa, – ha specificato, – siamo stati costretti a chiamare le forze dell’ordine, come purtroppo siamo spesso obbligati a fare per il caos, ma in questo caso perché c’era addirittura un mezzo di soccorso che non riusciva a passare“.

Una situazione definita “insostenibile” che, come confermato anche dai residenti di via Michelangelo, Tiziano e Piave a Vadino, appare “ben peggiore rispetto agli anni precedenti”.

Per questo motivo, anche gli abitanti di Villaggio Iris hanno palesato l’intenzione di unirsi a quelli di Vadino nella realizzazione di un esposto da presentare ai Comuni di Albenga e Alassio: “È davvero arrivato il momento di trovare soluzioni concrete”, ha concluso il portavoce.