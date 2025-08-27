  • News24
Incidente

Camion ribaltato in A10, chiuso il tratto tra Albisola e Celle: traffico bloccato e fino a 6km di coda verso Genova

Sul posto è intervenuto il personale sanitario insieme alla Polizia Stradale e ai tecnici di Autostrade per l'Italia.

Celle Ligure. Incidente sull’A10 tra Albisola e Celle Ligure, a causa del ribaltamento di un camion all’altezza del chilometro 33+100 verso Genova.

Secondo quanto riferito, il camion (unico veicolo coinvolto) si è ribaltato sul fianco provocando la caduta di alcuni pannelli fonoassorbenti e la fuoriuscita di gasolio sulla carreggiata e nell’area sottostante l’autostrada.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario, i vigili del fuoco (con squadre di Savona e Varazze ed il funzionario di guardia in servizio) insieme alla Polizia Stradale e ai tecnici di Autostrade per l’Italia. Una persona è rimasta ferita ed è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118.

Al momento il tratto risulta chiuso per consentire ai soccorritori di effettuare l’intervento. Le operazioni hanno riguardato la messa in sicurezza del mezzo, la bonifica dello sversamento e la rimozione dei pannelli caduti sulla sottostante via Ferrari a Celle.

I carabinieri e la polizia locale presenti invece per la gestione della parte sottostante il viadotto. Le operazioni di bonifica e rimozione sono tuttora in corso.

L’incidente ha causato code e rallentamenti per 6 chilometri. Ai soli veicoli leggeri che viaggiano in direzione di Genova si consiglia di uscire ad Albisola e di rientrare in autostrada a Celle Ligure. In alternativa, a chi proviene da Ventimiglia si consiglia di percorrere la A6 Torino-Savona, immettersi sulla A21 Torino-Brescia in direzione di Milano per poi prendere la A26 dei Trafori verso Genova.

