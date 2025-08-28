  • News24
Via libera

Camion ribaltato in A10: a Celle riaperto il tratto di via Ferrari su cui era precipitata parte del carico fotogallery

Dal viadotto sceso anche gasolio: posizionato materiale antinquinamento nel rio Lavadore. L’odissea degli automobilisti paralizzati nel traffico anche sull’Aurelia

Camion ribaltato in A10 tra Albisola e Celle

Celle Ligure. È stato riaperto nella tarda serata di ieri il tratto di via Ferrari interessato, dopo l’incidente del camion, dalla caduta di alcuni pannelli fonoassorbenti e da uno svernamento di gasolio proveniente dal mezzo pesante che si è ribaltato nel pomeriggio lungo il tratto di A10. La zona era quella a salire, tra la chiesa di San Michele e l’Oratorio.

È stato anche posizionato apposito materiale antinquinamento nel sottostante rio Lavadore, messo a disposizione da Autostrade. Sul posto per le operazioni, anche i vigili del fuoco.

Il Comune ha incaricato una ditta per la bonifica del pozzo dove è finito il carburante. Gli uomini di Autostrade hanno lavorato fino a tardi per la rimozione sia dei pannelli caduti, sia di quello pericolante.

Ora si torna normalmente a percorrere il tratto di strada che porta alla frazione. L’incidente ha causato pesanti rallentamenti. Un’odissea quella che hanno patito gli automobilisti fino a tarda serata. Traffico paralizzato sull’Aurelia da Savona fino a Celle. Code anche in autostrada.

guarda tutte le foto
13
