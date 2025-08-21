Calendario Promozione, ecco la stagione 2025/2026: Savona – Baia Alassio alla prima giornata

Contestualmente al calendario dell’Eccellenza, la Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato anche il calendario della Promozione 2025/2026. Ci si avvicina dunque sempre di più all’inizio della nuova stagione. Di seguito il calendario del girone A. Si parte il 14 settembre.
Promozione
Girone A
1a giornata
14 set. 2025 – 11 gen. 2026
Ceriale Progetto Calcio – Sestrese Bor. 1919
Finale – Albisssole 1909
Legino 1910 – Masone
New Bragno Calcio – Sampierdarenese
Praese 1945 – Little Club James
Savona F.b.c. 1907 – Baia Alassio Auxilium
Serra Riccò 1971 – Ca De Rissi Sg
Superba Calcio 2017 – Pontelungo 1949
2a giornata
21 set. 2025 – 18 gen. 2026
Albisssole 1909 – Superba Calcio 2017
Baia Alassio Auxilium – New Bragno Calcio
Ca De Rissi Sg – Legino 1910
Little Club James – Finale
Masone – Savona F.b.c. 1907
Pontelungo 1949 – Serra Riccò 1971
Sampierdarenese – Ceriale Progetto Calcio
Sestrese Bor. 1919 – Praese 1945
3a giornata
28 set. 2025 – 25 gen. 2026
Ceriale Progetto Calcio – Little Club James
Finale – Pontelungo 1949
Masone – Baia Alassio Auxilium
New Bragno Calcio – Sestrese Bor. 1919
Praese 1945 – Albisssole 1909
Savona F.b.c. 1907 – Sampierdarenese
Serra Riccò 1971 – Legino 1910
Superba Calcio 2017 – Ca De Rissi Sg
4a giornata
05 ott. 2025 – 01 feb. 2026
Albisssole 1909 – New Bragno Calcio
Ca De Rissi Sg – Praese 1945
Legino 1910 – Finale
Little Club James – Savona F.b.c. 1907
Pontelungo 1949 – Ceriale Progetto Calcio
Sampierdarenese – Masone
Serra Riccò 1971 – Superba Calcio 2017
Sestrese Bor. 1919 – Baia Alassio Auxilium
5a giornata
12 ott. 2025 – 08 feb. 2026
Baia Alassio Auxilium – Sampierdarenese
Ceriale Progetto Calcio – Albisssole 1909
Finale – Ca De Rissi Sg
Masone – Serra Riccò 1971
New Bragno Calcio – Little Club James
Praese 1945 – Pontelungo 1949
Savona F.b.c. 1907 – Sestrese Bor. 1919
Superba Calcio 2017 – Legino 1910
6a giornata
19 ott. 2025 – 15 feb. 2026
Albisssole 1909 – Baia Alassio Auxilium
Ca De Rissi Sg – New Bragno Calcio
Legino 1910 – Ceriale Progetto Calcio
Little Club James – Sampierdarenese
Pontelungo 1949 – Savona F.b.c. 1907
Serra Riccò 1971 – Praese 1945
Sestrese Bor. 1919 – Masone
Superba Calcio 2017 – Finale
7a giornata
26 ott. 2025 – 22 feb. 2026
Baia Alassio Auxilium – Little Club James
Ceriale Progetto Calcio – Ca De Rissi Sg
Finale – Serra Riccò 1971
Masone – Superba Calcio 2017
New Bragno Calcio – Pontelungo 1949
Praese 1945 – Legino 1910
Sampierdarenese – Sestrese Bor. 1919
Savona F.b.c. 1907 – Albisssole 1909
8a giornata
02 nov. 2025 – 01 mar. 2026
Albisssole 1909 – Sestrese Bor. 1919
Ca De Rissi Sg – Baia Alassio Auxilium
Finale – Praese 1945
Legino 1910 – Savona F.b.c. 1907
Little Club James – Masone
Pontelungo 1949 – Sampierdarenese
Serra Riccò 1971 – New Bragno Calcio
Superba Calcio 2017 – Ceriale Progetto Calcio
9a giornata
09 nov. 2025 – 08 mar. 2026
Baia Alassio Auxilium – Pontelungo 1949
Ceriale Progetto Calcio – Serra Riccò 1971
Masone – Finale
New Bragno Calcio – Legino 1910
Praese 1945 – Superba Calcio 2017
Sampierdarenese – Albisssole 1909
Savona F.b.c. 1907 – Ca De Rissi Sg
Sestrese Bor. 1919 – Little Club James
10a giornata
16 nov. 2025 – 15 mar. 2026
Albisssole 1909 – Masone
Ca De Rissi Sg – Sestrese Bor. 1919
Finale – New Bragno Calcio
Legino 1910 – Sampierdarenese
Pontelungo 1949 – Little Club James
Praese 1945 – Ceriale Progetto Calcio
Serra Riccò 1971 – Baia Alassio Auxilium
Superba Calcio 2017 – Savona F.b.c. 1907
11a giornata
23 nov. 2025 – 22 mar. 2026
Baia Alassio Auxilium – Legino 1910
Ceriale Progetto Calcio – Finale
Little Club James – Albisssole 1909
Masone – Praese 1945
New Bragno Calcio – Superba Calcio 2017
Sampierdarenese – Ca De Rissi Sg
Savona F.b.c. 1907 – Serra Riccò 1971
Sestrese Bor. 1919 – Pontelungò 1949
12a giornata
30 nov. 2025 – 12 apr. 2026
Ca De Rissi Sg – Albisssole 1909
Ceriale Progetto Calcio – New Bragno Calcio
Finale – Baia Alassio Auxilium
Legino 1910 – Little Club James
Pontelungo 1949 – Masone
Praese 1945 – Savona F.b.c. 1907
Serra Riccò 1971 – Sestrese Bor. 1919
Superba Calcio 2017 – Sampierdarenese
13a giornata
07 dic. 2025 – 19 apr. 2026
Albisssole 1909 – Pontelungo 1949
Baia Alassio Auxilium – Superba Calcio 2017
Little Club James – Ca De Rissi Sg
Masone – Ceriale Progetto Calcio
New Bragno Calcio – Praese 1945
Sampierdarenese – Serra Riccò 1971
Savona F.b.c. 1907 – Finale
Sestrese Bor. 1919 – Legino 1910
14a giornata
14 dic. 2025 – 26 apr. 2026
Ca De Rissi Sg – Masone
Ceriale Progetto Calcio – Baia Alassio Auxilium
Finale – Sestrese Bor. 1919
Legino 1910 – Pontelungo 1949
New Bragno Calcio – Savona F.b.c. 1907
Praese 1945 – Sampierdarenese
Serra Riccò 1971 – Albisssole 1909
Superba Calcio 2017 – Little Club James
15a giornata
21 dic. 2025 – 03 mag. 2026
Albisssole 1909 – Legino 1910
Baia Alassio Auxilium – Praese 1945
Little Club James – Serra Riccò 1971
Masone – New Bragno Calcio
Pontelungo 1949 – Ca De Rissi Sg
Sampierdarenese – Finale
Savona F.b.c. 1907 – Ceriale Progetto Calcio
Sestrese Bor. 1919 – Superba Calcio 2017