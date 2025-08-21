Calendario Eccellenza, ecco la stagione 2025/2026: si parte il 14 settembre

Ci siamo, manca sempre meno all’inizio della stagione dilettantistica. E come al solito la pubblicazione dei calendari è uno dei canonici step verso il via ai campionati. Uno step superato oggi pomeriggio con il comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Si apre dunque il sipario sulla prossima Eccellenza. Svelate date e partite della prima giornata che sarà il 14 settembre, in attesa di scoprire chi sarà l’erede del Celle Varazze. Il campionato terminerà il 26 aprile.
La prima giornata
Athletic Club Albaro – Busalla
Campomorone Sant’Olcese – FC Bogliasco
Carcarese – Golfoparadiso
Fezzanese – Voltrese
Genova Calcio – San Francesco Loano
Molassana – Sporting Taggia Sanremo
Pietra Ligure – Millesimo
Rivasamba – Arenzano
Il calendario completo
Il calendario del Millesimo
1a giornata: Pietra Ligure (trasferta)
2a giornata: Athletic Albaro (casa)
3a giornata: Busalla (casa)
4a giornata: Arenzano (trasferta)
5a giornata: Carcarese (casa)
6a giornata: Voltrese (trasferta)
7a giornata: Genova Calcio (casa)
8a giornata: Taggia (trasferta)
9a giornata: Campomorone (casa)
10a giornata: Bogliasco (trasferta)
11a giornata: Molassana (casa)
12a giornata: S. F. Loano (trasferta)
13a giornata: Fezzanese (casa)
14a giornata: Golfo Paradiso (trasferta)
15a giornata: Rivasamba (casa)
Il calendario della Carcarese
1a giornata: Golfo Paradiso (casa)
2a giornata: S. F. Loano (trasferta)
3a giornata: Pietra Ligure (casa)
4a giornata: Genova Calcio (casa)
5a giornata: Millesimo (trasferta)
6a giornata: Molassana (casa)
7a giornata: Campomorone (trasferta)
8a giornata: Rivasamba (casa)
9a giornata: Fezzanese (trasferta)
10a giornata: Busalla (casa)
11a giornata: Athletic Albaro (trasferta)
12a giornata: Voltrese (casa)
13a giornata: Arenzano (trasferta)
14a giornata: Bogliasco (casa)
15a giornata: Taggia (trasferta)
Il calendario del Pietra Ligure
1a giornata: Millesimo (casa)
2a giornata: Golfo Paradiso (trasferta)
3a giornata: Carcarese (trasferta)
4a giornata: Campomorone (casa)
5a giornata: Genova Calcio (trasferta)
6a giornata: Fezzanese (casa)
7a giornata: Molassana (trasferta)
8a giornata: Athletic Albaro (casa)
9a giornata: Rivasamba (trasferta)
10a giornata: Arenzano (casa)
11a giornata: Busalla (trasferta)
12a giornata: Taggia (casa)
13a giornata: Voltrese (trasferta)
14a giornata: S. F. Loano (casa)
15a giornata: Bogliasco (trasferta)
Il calendario della S. F. Loano
1a giornata: Genova Calcio (trasferta)
2a giornata: Carcarese (casa)
3a giornata: Campomorone (trasferta)
4a giornata: Fezzanese (casa)
5a giornata: Molassana (trasferta)
6a giornata: Athletic Albaro (casa)
7a giornata: Rivasamba (trasferta)
8a giornata: Arenzano (casa)
9a giornata: Busalla (trasferta)
10a giornata: Taggia (casa)
11a giornata: Voltrese (trasferta)
12a giornata: Millesimo (casa)
13a giornata: Bogliasco (trasferta)
14a giornata: Pietra Ligure (trasferta)
15a giornata: Golfo Paradiso (casa)