Calendario Eccellenza, ecco la stagione 2025/2026: si parte il 14 settembre

Ci siamo, manca sempre meno all’inizio della stagione dilettantistica. E come al solito la pubblicazione dei calendari è uno dei canonici step verso il via ai campionati. Uno step superato oggi pomeriggio con il comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Si apre dunque il sipario sulla prossima Eccellenza. Svelate date e partite della prima giornata che sarà il 14 settembre, in attesa di scoprire chi sarà l’erede del Celle Varazze. Il campionato terminerà il 26 aprile.

La prima giornata

Athletic Club Albaro – Busalla

Campomorone Sant’Olcese – FC Bogliasco

Carcarese – Golfoparadiso

Fezzanese – Voltrese

Genova Calcio – San Francesco Loano

Molassana – Sporting Taggia Sanremo

Pietra Ligure – Millesimo

Rivasamba – Arenzano

Il calendario del Millesimo

1a giornata: Pietra Ligure (trasferta)

2a giornata: Athletic Albaro (casa)

3a giornata: Busalla (casa)

4a giornata: Arenzano (trasferta)

5a giornata: Carcarese (casa)

6a giornata: Voltrese (trasferta)

7a giornata: Genova Calcio (casa)

8a giornata: Taggia (trasferta)

9a giornata: Campomorone (casa)

10a giornata: Bogliasco (trasferta)

11a giornata: Molassana (casa)

12a giornata: S. F. Loano (trasferta)

13a giornata: Fezzanese (casa)

14a giornata: Golfo Paradiso (trasferta)

15a giornata: Rivasamba (casa)

Il calendario della Carcarese

1a giornata: Golfo Paradiso (casa)

2a giornata: S. F. Loano (trasferta)

3a giornata: Pietra Ligure (casa)

4a giornata: Genova Calcio (casa)

5a giornata: Millesimo (trasferta)

6a giornata: Molassana (casa)

7a giornata: Campomorone (trasferta)

8a giornata: Rivasamba (casa)

9a giornata: Fezzanese (trasferta)

10a giornata: Busalla (casa)

11a giornata: Athletic Albaro (trasferta)

12a giornata: Voltrese (casa)

13a giornata: Arenzano (trasferta)

14a giornata: Bogliasco (casa)

15a giornata: Taggia (trasferta)

Il calendario del Pietra Ligure

1a giornata: Millesimo (casa)

2a giornata: Golfo Paradiso (trasferta)

3a giornata: Carcarese (trasferta)

4a giornata: Campomorone (casa)

5a giornata: Genova Calcio (trasferta)

6a giornata: Fezzanese (casa)

7a giornata: Molassana (trasferta)

8a giornata: Athletic Albaro (casa)

9a giornata: Rivasamba (trasferta)

10a giornata: Arenzano (casa)

11a giornata: Busalla (trasferta)

12a giornata: Taggia (casa)

13a giornata: Voltrese (trasferta)

14a giornata: S. F. Loano (casa)

15a giornata: Bogliasco (trasferta)

Il calendario della S. F. Loano

1a giornata: Genova Calcio (trasferta)

2a giornata: Carcarese (casa)

3a giornata: Campomorone (trasferta)

4a giornata: Fezzanese (casa)

5a giornata: Molassana (trasferta)

6a giornata: Athletic Albaro (casa)

7a giornata: Rivasamba (trasferta)

8a giornata: Arenzano (casa)

9a giornata: Busalla (trasferta)

10a giornata: Taggia (casa)

11a giornata: Voltrese (trasferta)

12a giornata: Millesimo (casa)

13a giornata: Bogliasco (trasferta)

14a giornata: Pietra Ligure (trasferta)

15a giornata: Golfo Paradiso (casa)