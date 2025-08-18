Liguria. Il caldo estremo sembra avere davvero le ore contate. Oggi il messaggio della protezione civile ha confermato quanto anticipato dai previsori: mercoledì 20 agosto, dopo 12 giorni di passione, avremo un notevole abbassamento delle temperature.

Tuttavia sia oggi, lunedì 18 agosto, sia domani, martedì 19 agosto, le temperature massime in Liguria e nel savonese saranno di 30 e 29 gradi, ma percepite anche fino a 34 e 35 gradi a causa degli alti valori di umidità. Farà caldo anche di notte e al primo mattino, con massime fino a 27 gradi.

Nella notte minime a 26.5°C, come a Varigotti, mentre oggi, alle 11 e 20 si sono registrati 33.6°C a Castellari (Pietra Ligure).

Mercoledì 20 agosto, invece, temperature finalmente sostenibili: 24 gradi alle 7 del mattino, 25 alle 14 e 30 di massima percepita. Inoltre, il territorio ligure sarà caratterizzato da una perturbazione che potrebbe portare temporali anche forti e persistenti sia sulla costa sia nell’interno.

Questo, per il progressivo indebolimento dell’anticiclone africano, che spiana la strada all’ingresso di aria fresca ed instabile dall’Atlantico, in grado di sviluppare intensi fenomeni temporaleschi, associati a grandinate e violente raffiche di vento.

Come sempre, il pericolo è rappresentato dalla notevole quantità di energia accumulata nel Mar Ligure, che si era raffreddato rispetto ai picchi di fine giugno, ma nel frattempo ha riacquistato calore fino a raggiungere 28 gradi.

Il contrasto tra questa massa calda e l’aria più fredda in arrivo è uno degli ingredienti alla base di forti temporali e grandinate con effetti al suolo potenzialmente distruttivi.

Il gran caldo, quindi, finirà grazie alla resa dell’anticiclone africano che permetterà alle correnti instabili di origine atlantica di fare irruzione nel Mediterraneo.

Troppo presto, in ogni caso, per decretare la fine dell’estate. L’ultima decade di agosto potrebbe riservare ancora giornate molto calde, anche se le temperature estreme degli scorsi giorni difficilmente saranno replicate.

Con settembre inizierà formalmente l’autunno meteorologico e si potrà tracciare il bilancio di una stagione estiva che finora – in Liguria come altrove – ha avuto diverse sfaccettature, ma con una generale prevalenza delle anomalie termiche.