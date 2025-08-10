Caldo e afa nella settimana di Ferragosto: scatta l’avviso per disagio fisiologico

Liguria. La settimana di Ferragosto si apre domani con l’avviso meteo per elevato disagio fisiologico da caldo.
Domani lunedì 11 agosto, infatti, l’attivazione di deboli venti settentrionali vanifica l’effetto mitigante delle brezze con un ulteriore aumento delle temperature seppur in un contesto meno umido.
Saranno favoriti episodi di caldo torrido con elevato disagio fisiologico sulle zone costiere della Liguria e del savonese: temperature minime superiori ai 26 – 27 °C su molte località.
Secondo le previsioni di Arpal, le temperature massime saranno oltre i 34-35°C.
Moderato disagio fisiologico per caldo nelle aree dell’entroterra, con parziale refrigerio solo durante la notte e nelle prime ore del mattino.
(Qui l’avviso completo: https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/vigilanza.pdf)