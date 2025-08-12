Calcio, Savona: ufficiale il difensore Bellotti dalla Cairese

Il Savona dà il benvenuto a Emiliano Bellotti. Classe 2005, aveva mosso i primi passi nel calcio proprio con gli Striscioni prima di approdare alle giovanili della Virtus Entella.

Dopo l’esperienza chiavarese, il difensore centrale è passato alla Cairese. L’anno scorso ha collezionato una decina di presenze in Serie D, ben impressionando per fisicità e attenzione. Qui l’intervista dopo la gara contro la NovaRomentin in cui mister Nappi lo aveva schierato dal primo minuto.

Il comunicato del club

Bellotti difensore classe 2005 dopo essere cresciuto nel Settore Giovanile biancoblu era approdato all’Entella dove ha giocato fino in Primavera, nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Cairese. Un altro gradito ritorno per un ragazzo con il Savona nel cuore.