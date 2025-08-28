Calcio, Savona. Si scioglie il gruppo di tifosi “Brigata 1907”

Savona. Dopo più di dieci anni di attività si scioglie il gruppo di tifoseria organizzata “Brigata 1907”. Arrivata una nota ufficiale direttamente dai loro canali social.

Il comunicato

“Dopo oltre 10 anni al seguito dei nostri colori, nel bene e nel male, abbiamo preso la decisione di sciogliere il Gruppo e non esporre più la pezza BRIGATA 1907.

Desideriamo porgere un ringraziamento speciale alle persone che ci hanno accompagnato in questi anni, ai fratelli sampdoriani dei Rude Boys e dei Palati Fini, compagni di mille serate e risate. Ai fratelli di Sankt Pauli dei Drugados e degli USP che in questi anni ci hanno fatto sentire a casa e hanno voluto omaggiarci esponendo il nostro simbolo per l’ultima volta. Il nostro legame e la nostra amicizia non si scalfirà mai…

Continueremo a frequentare lo stadio e a sostenere i nostri amati colori come una «BRIGATA» di amici stando al fianco delle nuove generazioni”.