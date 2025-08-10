Calcio, Savona: ancora news di mercato e primo test in famiglia

Ancora una novità in entrata potrebbe interessare il Savona. Si tratta del difensore classe 2005 Emiliano Bellotti. Ex giovanili del Savona e della Virtus Entella, ha esordito lo scorso anno in Serie D con la Cairese, con cui ha collezionato dieci presenze.

Si è intanto conclusa con un’amichevole in famiglia la prima settimana ufficiale di preparazione dopo quella facoltativa. Il match tra bianchi e gialli, caratterizzato dalle gambe pesanti per i carichi di lavoro, si è chiuso con il punteggio di 2 a 2. A segno da una parte la coppia di bomber Rignanese e Zunino, provati insieme, e dall’altra il difensore Matteo Calcagno e il centrocampista Fossati.

Il prossimo appuntamento del Vecchio Delfino è giovedì 14 agosto alle 18,30 contro il Busalla. La formazione genovese ga vinto la Promozione “b” l’anno scorso. Partita che andrà in scena al Picasso di Quiliano.

Primo appuntamento ufficiale domenica 31 agosto al Ruffinengo contro il Legino alle 18 in occasione della prima giornata di Coppa Italia di Promozione. Per la prima al Chittolina, campo di casa designato, bisognerà però aspettare oltre il 7 settembre: il Vado gioca in casa contro la Sanremese alla prima di campionato. Ma ha chiesto il cambio campo per via dei lavori in corso. Quindi niente anticipo al sabato per i biancoblù o partita di domenica in altro orario ma probabile seconda trasferta consecutiva o match di casa a Quiliano.