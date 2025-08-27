Pietra Ligure, Filadelli: “Il club sta cambiando pelle”. Moraglia: “Seguito e entusiasmo emozionante”

Pietra Ligure. La “Notte Biancoceleste” ha accompagnato il Pietra verso l’inizio della nuova stagione. Dopo l’ultima amichevole di domani contro il Derthona, sabato a Busalla partirà il percorso in coppa. Un momento molto importante che porta i pietresi al ritorno alle partite ufficiali.

Intanto il direttore generale Luca Filadelli plaude all’organizzazione dell’evento di ieri sera: “Ci tengo intanto a dire di chi è il grande merito di questa serata, che ormai si ripropone per la quinta volta: il merito è di Roberto Vassallo, che lavora tutto l’anno per far sì che questa serata sia organizzata nel miglior modo possibile. Siamo contenti che sia diventata un bel abbraccio con il paese, ormai lo facciamo ogni anno e speriamo di continuare, anzi siamo sicuri di continuare. È stata una bellissima serata”.

C’è soddisfazione per la crescita del club: “Il Pietra sta cambiando pelle: ormai sono alcuni anni che la rotta si è invertita e non siamo più quello che io amo chiamare “il Pietrello”. Scherzando con Roby dico sempre che dobbiamo combattere il Pietrello e facciamo di tutto per riuscirci. Gli sponsor sono la benzina che fa sì che questa macchina funzioni nel miglior modo possibile: possa offrire il miglior servizio possibile al settore giovanile, possa far vedere le cose migliori in prima squadra, perché poi – come diciamo sempre. La prima squadra è la locomotiva che se va forte e si lavora con un occhio anche al settore giovanile, allora si fa viaggiare anche quest’ultimo a grande velocità. Questo è il nostro obiettivo, questa è quella che io chiamo sempre un’ossessione: è la nostra ossessione e vogliamo continuare in questa maniera“.

Parola a mister Andrea Moraglia, rimasto impressionato dal trasporto pietrese: “Non me lo aspettavo sinceramente ma vedere tutto questo seguito e entusiasmo è veramente emozionante. È un’ulteriore responsabilità anche per noi, perché vogliamo rendere felici quelli che verranno a vederci la domenica, come ho detto prima, con tanto sudore, con tanto lavoro, e ovviamente poi cercheremo di portare i risultati”.

Sul campionato: “Sarà difficilissimo: ci sono tante squadre attrezzatissime, che venderanno cara la pelle e di qualità. Noi penseremo partita dopo partita, concentrandoci sulle singole gare, senza fare tabelle e senza grossi proclami. Il nostro unico proclama deve essere quello di lavorare duramente sul campo e far emergere le nostre qualità: questo è il nostro obiettivo. Poi è normale che ci teniamo anche ai risultati”.

Infine sull’ambiente di lavoro dice: “Non ha nulla a che vedere col dilettantismo. È abbastanza evidente, se venite al campo tutti i giorni, quello che troviamo. Non è banale, non è scontato, ma qui c’è veramente tutto per fare bene. Bisogna ringraziare la società che ci mette a disposizione qualsiasi cosa per lavorare nelle migliori condizioni. Tocca a noi dimostrarlo sul campo”.