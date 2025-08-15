Calcio dilettanti, vigilia di Ferragosto ricca di amichevoli: il punto

Ieri una giornata ricca di amichevoli per le squadre di Serie D, Eccellenza e Promozione.

Si parte dal mattino, quando il Vado (Serie D) ha superato 3 a 2 al Chittolina il Fossano (Eccellenza piemontese). Nel pomeriggio in campo anche le altre due savonesi impegnate in Serie D. Il Celle Varazze ha perso di misura contro l’Arenzano (Eccellenza) mentre la Cairese ha pareggiato 0 a 0 contro l’Albese (Promozione piemontese).

Primo match probante per il Savona dopo il test in famiglia della scorsa settimana. Al Picasso gli Striscioni (Promozione) hanno impattato 1 a 1 contro il Busalla, squadra che giocherà in Eccellenza dopo la promozione dell’anno scorso.

Hanno fatto pesare il fattore categoria la Carcarese, Millesimo e San Francesco Loano (Eccellenza) che hanno superato rispettivamente il Finale 3 a 1, il New Bragno 2 a 0 e la Baia Alassio 3 a 1.

Il punto

Vado 3 (Barwuah, De Rinaldis, Arras) – Fossano 2 (Marchisone, De Riggi)

Celle Varazze 1 (Akkari) – Arenzano 2 (Bruzzone, Corengia)

Cairese 0 – Albese 0

Savona 1 (Damonte) – Busalla 1 (Draghici)

Carcarese 3 (Bertoni, aut, Chiarlone) – Finale 1 (Risso)

Millesimo 2 (Vittori Y, Camara) – Bragno 0



S.F. Loano 3 (Auteri, Alberto, Celella) – Baia Alassio 1