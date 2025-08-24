Calcio, amichevoli: Millesimo e Pietra Ligure si impongono su Finale e Pontelungo

Prove generali in vista della Coppa Italia. Sfide incrociate tra Eccellenza e Promozione con Pietra Ligure e Millesimo che hanno fatto valere la differenza di categoria rispettivamente contro Pontelungo e Finale.

Il Pietra Ligure ha battuto 3 a 2 il Pontelungo. Per i pietresi a segno Rovere, Sogno e Pili. Gli ingauni sono andati in goal, il primo e l’ultimo della partita, con Asteggiante e Massa.

Il Millesimo dopo il roboante 6 a 1 ai danni dell’Acqui, hanno superato 3 a 1 il Finale dei mister Alessi e Monteforte. La squadra del tecnico Fabio Macchia ha fatto goal con Piccardo, Youri Vittori e Facello. Quella di Alessi con Polito.

I giallorossi sono scesi in campo schierando Conde, Cigliutti, Facello, Siri, La Rosa, Casassa, Vittori A, Bove, Vittori Y, Villar e Piccardo. Nel corso della gara sono entrati gli altri: Buso, Gualtieri, Latini, Rolandi, Delfino, Lazzarettti, Bovio, Gadau, Totaro e Bogarin.

I giallorossoblù sono partiti con Grenna, Belvedere, Mallarino, Barbero, Puddu, Tona, Vuillermoz, Ballone, Halaj e Bazzano. A disposizione: Risso, Mondino, Medas, Arzarello, Amatruda, Olivieri, Minetti, Polito, Ferrara.