Cordoglio

Cairo: si è spento Renzo Cirio, docente dell’Ipsia in pensione

Era noto per le sue passeggiate nelle vie cittadine e per la sua analisi su pregi e difetti della Valbormida

Candele Lutto

Cairo Montenotte. Addio al cairese Renzo Cirio, docente in pensione, classe 1950, noto per la sua partecipazione alla vita della città di cui scriveva pregi e difetti, spaziando su tutta la Valbormida.

Per anni è stato insegnante di lettere all’Ipsia di Cairo e in passato aveva anche svolto la sua professione alle scuole secondarie di primo grado in un istituto del cuneese.

Un uomo dall’animo solitario, che amava passeggiare e scambiare opinioni con i suoi concittadini. Da tempo, dopo la morte della madre, Cirio si era ritirato a vita privata, nella sua abitazione dove è stato ritrovato senza vita nelle scorse ore dalla badante.

“Mi spiace molto, era un amico e ha cercato fino alla fine di non essere un peso, rifiutando spesso l’aiuto di chi gli voleva stare accanto”, commenta il sindaco Paolo Lambertini.

