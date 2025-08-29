Cairo: si è spento Renzo Cirio, docente dell’Ipsia in pensione

Cairo Montenotte. Addio al cairese Renzo Cirio, docente in pensione, classe 1950, noto per la sua partecipazione alla vita della città di cui scriveva pregi e difetti, spaziando su tutta la Valbormida.

Per anni è stato insegnante di lettere all’Ipsia di Cairo e in passato aveva anche svolto la sua professione alle scuole secondarie di primo grado in un istituto del cuneese.

Un uomo dall’animo solitario, che amava passeggiare e scambiare opinioni con i suoi concittadini. Da tempo, dopo la morte della madre, Cirio si era ritirato a vita privata, nella sua abitazione dove è stato ritrovato senza vita nelle scorse ore dalla badante.

“Mi spiace molto, era un amico e ha cercato fino alla fine di non essere un peso, rifiutando spesso l’aiuto di chi gli voleva stare accanto”, commenta il sindaco Paolo Lambertini.