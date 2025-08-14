Cairo, operazione antidroga dei carabinieri: in manette tre persone

Cairo Montenotte. L’attività del Comando Provinciale Carabinieri di Savona nel contrasto allo spaccio illecito di sostanze stupefacenti resta sempre prioritaria, a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, in particolare per le fasce più deboli della popolazione.

Tra agli anni 2023 e 2025, i carabinieri del Comando Provinciale di Savona hanno eseguito numerosi arresti e sequestri di droga, anche grazie ad una costante opera di monitoraggio del territorio, un lavoro capillare svolto dai militari sia in abiti borghesi che in uniforme, con una profonda conoscenza del tessuto sociale e criminale, costantemente aggiornata in considerazione delle sempre nuove modalità esecutive adottate dalla criminalità.

In questo settore, nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cairo Montenotte, in collaborazione con le Stazioni di Carcare, Cengio e Millesimo, hanno tratto in arresto due cittadini albanesi e sottoposto un loro connazionale all’obbligo di dimora, tutti soggetti di età compresa tra i 30 e i 35 anni.

L’operazione è il risultato di una lunga indagine avviata nel 2024, che aveva già portato ad altri arresti e al sequestro di ingenti quantitativi di cocaina. L’attività investigativa, diretta dalla Procura della Repubblica di Savona, ha consentito di delineare un significativo quadro indiziario a carico di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti in Val Bormida, ma con clientela proveniente anche dalla riviera.

I malviventi si avvalevano altresì di alcuni complici, anch’essi cittadini albanesi irregolari sul territorio nazionale, ed utilizzavano autovetture noleggiate in aeroporti del nord Italia per la consegna della droga.

Durante le indagini, i Carabinieri hanno sequestrato oltre un kg di cocaina. Quest’ultimi arresti sono stati eseguiti in esecuzione di una ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

L’attività investigativa testimonia il costante impegno dell’Arma volto ad intensificare i controlli e le attività di prevenzione e repressione dei reati, in un’ottica di maggiore sicurezza per i cittadini, soprattutto sul fronte della lotta agli illeciti in materia di stupefacenti, in particolare a tutela delle persone più vulnerabili.