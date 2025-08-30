Cairo Montenotte, violento scontro auto-moto: donna in gravi condizioni

Cairo Montenotte. Attimi di paura e di apprensione a Cairo Montenotte, in via Brigate Partigiane, all’altezza del Conad, sulla statale 29 (un rettilineo spesso teatro di incidenti gravi) dove una moto ha impattato violentemente contro un’auto.

Dalle prime informazioni ricevute la moto stava andando in direzione Carcare come l’auto che stava svoltando per entrare nel parcheggio del Conad, e così è avvenuto il forte impatto. A seguito del violento scontro la centaura, dell’82, è stata sbalzata, insieme alla sua moto, nel parcheggio sottostante del Conad.

Dalle prime informazioni la quarantenne versa in gravi condizioni ma è viva. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Cairo, i vigili del fuoco di Savona, l’automedica del 118, la Polizia Locale per regolare il traffico e per gli accertamenti della dinamica.

La persona che guidava l’auto invece non ha riportato ferite gravi. L’esatta dinamica dei fatti deve essere ancora costruita ed è al vaglio della Polizia. Fortunatamente nessuno che in quel momento si trovava nel parcheggio del supermercato è rimasto coinvolto dal “volo” della moto, che ha finito la sua corsa contro le colonnine di ricarica elettrica.

La donna è stata trasportata in codice rosso a Pietra Ligure.