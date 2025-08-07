Cairo Montenotte, il PD lancia l’appello: “Ora uniti per costruire l’alternativa alla destra”

Cairo Montenotte. “La situazione amministrativa Cairese impone dopo anni di mal governo della destra un impegno tra tutte le forze progressiste della nostra città per costruire un nuovo percorso amministrativo”. Lo scrive Nicolò Lovanio, segretario del Partito Democratico di Cairo Montenotte.

“Come Partito Democratico Cairese – spiega – siamo impegnati nella costruzione di una alternativa politica nuova in grado di riprendere l’amministrazione di Cairo Montenotte. Alla luce anche degli ultimi risultati elettorali nei quali abbiamo ricevuto un chiaro segnale della nostra rappresentanza cittadina che ci assumiamo la responsbiltà della guida di questo percorso. E’ necessario avviare una nuova fase all’interno del centro sinistra Cairese nel quale tutti possano sentirsi a casa. La richiesta che ci sta arrivando da tutti i nostri iscritti e dai nostri elettori è chiara e si chiama unità. Il centrosinistra cairese con le proprie divisioni ha contribuito al successo della destra per due mandati, dieci anni di malgoverno della nostra Città della quale ormai tutti hanno tristemente preso atto”.

“In forza di questa responsabilità come Partito Democratico apriamo una nuova fase nella quale senza pregiudiziali nel confronti di nessuno ci prepariamo alla sfida delle amministrative del 2027. L’unità del centro sinistra è l’unica alternativa al governo della destra, a partire da questo punto fermo chiediamo a tutti gli attori del centro sinistra cairese di superere divisioni e frammentazioni passate per costruire insieme e in modo condiviso un’alternativa in grado di ridare una guida amministrativa seria all nostra città”, conclude.