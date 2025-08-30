Cairo Montenotte, Fratelli d’Italia: “Vorremmo sapere che cosa pensa il PD sul fatto che la Salis è favorevole ai termovalorizzatori”

Cairo Montenotte. Oggi a Cairo Montenotte si è svolto con grande successo il gazebo organizzato dal nostro circolo di Fratelli d’Italia. Una tappa quella della Valle Bormida dell’iniziativa Nazionale “Giustizia e sicurezza, non solo parole”. Durante l’incontro è stata presentata anche l’edizione 2025 dell’enigmistica Tricolore, un’ idea che unisce cultura e militanza e che, dietro il gioco cela un messaggio chiaro: i problemi complessi si risolvono con pazienza e metodo, non con slogan vuoti. Al centro della mattinata si è parlato di contenuti di peso per Cairo e la provincia di Savona, perche oggi con il Governo Guidato da Giorgia Meloni si sta affrontando questioni come la certezza della pena e la sicurezza nelle strade, questioni che per decenni sono stati usati come bandiere elettorali senza che si arrivasse a soluzioni concrete. Il pacchetto di riforme in cantiere servirà a rendere i procedimenti giudiziari più veloci, a garantire che chi commette reati paghi davvero, limitando sconti di pena. Inoltre sono state introdotte misure più severe per chi compie reati e maggiore tutele per le forze dell’ordine. L’ottima partecipazione dei cairesi conferma la crescente fiducia verso il nostro partito, come dimostrano anche gli ultimi dati nazionali che ci vedono stabilmente oltre il 30% dei consensi.

Da domani il nostro impegno si concentrerà sulle prossime competizioni comunali in tutta la provincia. In ogni comune si avvieranno consultazioni con le altre forze di maggioranza per la scelta dei candidati da proporre e sostenere. Sarà compito del futuro Commissario provinciale portare avanti questo percorso, ascoltando la voce di tutti i circoli seguendoli giornalmente e rappresentandoli con unità e coerenza.

Le sfide più importanti riguarderanno i comuni di Savona e di Cairo Montenotte. “A Savona, dove Fratelli d’Italia è rappresentata in consiglio comunale dai consiglieri Arecco e Giusto, va riconosciuto il grande lavoro svolto dai nostri esponenti, nonostante le difficoltà del ruolo di opposizione. A Cairo Montenotte, invece, assistiamo quotidianamente ai proclami elettorali della sinistra e di alcuni esponenti che, dovrebbero essere neutri alla politica e invece sembrano avere già in mente altri obiettivi di natura politica, accusando quotidianamente il centro destra di mal governo. Siamo in democrazia e abbiamo la maggioranza degli italiani che ci sostiene, fatevene una ragione. Vorremmo anche avere un parere dai dirigenti del PD di Cairo sulle recenti voci che vedono il Sindaco di Genova ora favorevole all’insediamento di un termovalorizzatore a Genova ma contrario in campagna elettorale, ci auguriamo una presa di distanza da queste contraddizioni!!! Fratelli D’Italia al contrario mantiene ferma la sua posizione: siamo contrari ad ogni forma di aumento di inquinamento della Valle Bormida che ha già dato in passato, come certificato da ARPAL, ma aperti ad ogni forma di miglioramento ambientale e occupazionale, che possa portare anche benefici economici alla Valle”, scrivono dalla sezione valbormidese di Fratelli d’Italia.

“Un ringraziamento particolare va al Consigliere regionale Rocco Invernizzi, al Presidente del Circolo di Carcare Riccardo Boffa, ad Antonella Tosi del circolo di Albenga, a Gianni Tognini del circolo di Loano e all’avvocato Renato Scosciera in rappresentanza del Circolo Tricolore di Savona, che con la loro presenza hanno dato forza e sostegno alla nostra iniziativa”‘ aggiungono.

“Un grazie sincero anche al Coordinatore regionale Matteo Rosso e al Presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari, sempre attenti alle esigenze del nostro territorio e vicini al lavoro dei circoli. Fratelli d’Italia conferma così il proprio radicamento sul territorio e la volontà di continuare a lavorare con passione, serietà e responsabilità al servizio delle nostre comunità”, concludono.