Cairese, novità nello staff: Carnesecchi nuovo team manager

Cairo Montenotte. Non si fermano le novità in casa Cairese. Mentre prosegue la preparazione della squadra di Matteo Solari, i gialloblù annunciano il nuovo team manager: Henry Carnesecchi.
Figura nota nel panorama calcistico, l’anno scorso Carnesecchi ha ricoperto lo stesso ruolo per la Juniores Nazionale. Di seguito il comunicato del club.
L’A.S.D. Cairese 1919 è lieta di annunciare una novità nello staff della Prima Squadra. Henry Carnesecchi è il nuovo Team Manager della Prima Squadra. Da parte di tutta la società, i migliori auguri per la nuova stagione!
