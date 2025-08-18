  • News24
L'annuncio

Cairese, novità nello staff: Carnesecchi nuovo team manager

Il comunicato della società gialloblù

Generico agosto 2025

Cairo Montenotte. Non si fermano le novità in casa Cairese. Mentre prosegue la preparazione della squadra di Matteo Solari, i gialloblù annunciano il nuovo team manager: Henry Carnesecchi.

Figura nota nel panorama calcistico, l’anno scorso Carnesecchi ha ricoperto lo stesso ruolo per la Juniores Nazionale. Di seguito il comunicato del club.

L’A.S.D. Cairese 1919 è lieta di annunciare una novità nello staff della Prima Squadra. Henry Carnesecchi è il nuovo Team Manager della Prima Squadra. Da parte di tutta la società, i migliori auguri per la nuova stagione!
