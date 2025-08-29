Caduta dallo scooter sul Cadibona: ferita una donna, soccorsi mobilitati

Quiliano. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sul Cadibona, in via Nazionale Piemonte, nel comune di Quiliano.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17 e 30, una donna a bordo di uno scooter ha perso il controllo dello scooter, finendo la sua corsa a terra lungo la strada.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto del personale dei vigili del fuoco, dei militi della Croce Oro Mare di Albisola e dell’automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, per la conducente è stato disposto il trasporto in ospedale.

Stando alle prime informazioni, la donna avrebbe riportato alcune ferite ma le sue condizioni non sarebbero giudicate gravi. E’ stata trasportata in codice giallo al San Paolo di Savona.

Disagi, invece, alla circolazione, con il traffico bloccato per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del tratto viario.

Sul luogo del sinistro stanno operando anche i carabinieri per la regolazione della viabilità e per svolgere i rilievi e gli accertamenti del caso.